التربية تعلن نتائج الدور الثالث للمرحلة الاعدادية.. رابط مباشر

2021/01/01 | 19:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التربية، الجمعة النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي – الدور الثالث للعام الدراسي 2019 – 2020. وجاء في بيان مقتضب، تلقته “عراقي نيوز”، انه “يمكن للطالب الحصول على نتيجته عن طريق ادخال الرقم الامتحاني بشكل مباشر”. لمعرفة النتيجة اضغط هنا

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