نائب: ربط لغم في الباخرة محاولة لبث رسالة بعدم أمن الموانئ العراقية

2021/01/01 | 19:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، اليوم الجمعة، ان ربط لغم بحري على باخرة قادمة من دولة اجنبية لإيصال رسالة بأن الموانئ العراقية غير امنة.

وقال الزيادي في بيان صحفي، ، ان “المعلومات الاولية ليلة البارحة كانت عن وصول باخرة قادمة من دولة اجنبية ربط عليها لـغـم بحري وذلك لإيصال رسالة بأن الموانئ العراقية غير امنة ولكن القوات الامنية قامت بكشف هذا اللـغم واتخذت الاجراءات اللازمة بسرعة وانتهى الموضوع”.

واضاف الزيادي “يجب على قيادة القوة البحرية ان يكون لها مراقبين من ذوي الاختصاص يتواجدون بشكل دائم في بوابة الموانئ البحرية لتفتيش اي باخرة بشكل دقيق لان هناك دول عربية جارة لا تريد الخير للعراق”.

واكد الزيادي أنه “تم السيطرة على اللـغـم ونحن على تواصل دائم حيث زال الخطر خلال ساعات ولكن الحذر مطلوب من قبل قيادة القوة البحرية.

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