وفاة العلامة اية الله العظمى محمد تقي مصباح اليزدي

2021/01/01 | 19:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توفي، اليوم الجمعة، العالم العارف اية الله الشيخ العلامة مصباح يزدي بعد معاناة طويلة مع المرض في ايران.وآية الله الشيخ تقي مصباح اليزدي 1934 فيلسوف وعالم دين إسلامي شيعي، مؤسس مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلمي، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران وأحد أبرز علماء الدين الإيرانيين من تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد […]

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