   الرصد الزلزالي يصدر خارطة ونشرة النشاط الزلزالي لشهر كانون الاول

2021/01/01 | 19:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

اصدرت وزارة النقل / المتمثلة بالهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ، إحدى تشكيلات وزارة النقل ، اليوم ، خارطة النشاط الزلزالي لعام 2020 .

وقال مدير عام الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي علي صاحب البهادلي في بيان ان ” النشاط الزلزالي مع النشرة الزلزالية لشهر كانون الأول لعام 2020 والمسجلة في شبكة المراصد الزلزالية العراقية”.

وبين ” تقرير الهيأة بأن عدد الهزات الأرضية المسجلة في قسم الرصد الزلزالي خلال العام الماضي 2020 لشهر كانون الاول بلغ ( 20) هزة ارضية حسب ما تم تسجيلة في قسم المراصد الزلزالية المنتشرة حول البلاد وفق التوزيع الجغرافي والمؤشر في الهيأة العامة

وتابع ” التقرير حيث تركزت اغلب الهزات الأرضية في مناطق جنوب قضاء مندلي وخانقين وبدرة وبلد روز وكركوك وحلبجة ومحافظة اربيل ، لاسيما تسجيل عدد من الهزات الارضية في المناطق المجاورة والقريبة من الشريط الحدودي للبلاد ومنها تركيا وايران والكويت وبمعدلات متفاوته من القوة ومن منطقة الى اخرى .



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عبد الرحمن المشهداني:

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