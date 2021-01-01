تعرف على حالة الطقس في العراق.. منذ غد السبت وحتى الثلاثاء

2021/01/01 | 19:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس أولى أيام العام الجديد 2021 في البلاد.

وذكر بيان للهيأة ان “طقس يوم غد السبت سيكون في عموم مناطق البلاد، صحواً يتحول الى غائم جزئيا وأحيانا غائم” مشيراً الى ان “درجة الحرارة الصغرى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 5 درجات مئوية”.

وأضاف، أن “طقس الأحد المقبل سيكون في عموم مناطق البلاد، غائم جزئياً وأحيانا غائم، ولا تغير في درجات الحرارة”.

أما طقس الأثنين فيكون في “الوسط والشمال غائم جزئيا وأحياناً غائم، وفي الجنوب غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة منها ولا تغير في درجات الحرارة”.

ولفت البيان الى، ان “طقس الثلاثاء المقبل سيكون في الوسط صحواً الى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية صحوا مع قطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئيا وأحياناً غائم، ولا تغير في درجات الحرارة”.

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