تحذير جاد  من المضادات الحيوية.. عقلك في خطر!!

2021/01/01 | 19:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذرت دراسة حديثة من الإفراض في تناول المضادات الحيوية، لأنها قد تسبب الإصابة بمرض عقلي خطير.

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