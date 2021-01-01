الصحة تعلن حصيلة إنجازاتها للنصف الثاني من عام 2020

2021/01/01 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، حصيلة إنجازاتها للنصف الثاني من عام ٢٠٢٠، بالرغم من الظروف الصعبة نتيجة جائحة كورونا.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "أضافت أكثر من (١٢٠٠٠) سرير في بغداد والمحافظات، وزيادة عدد أسرة العراق من (٤٥٠٠٠) سرير إلى (٥٧٠٠٠) سرير، وإضافة أكثر من (٩٠٠٠) جهاز تنفس اصطناعي وزيادة عدد أجهزة التنفس الاصطناعي من ٧٠٠ جهاز إلى (١٠٠٠٠) جهاز".

وأشارت إلى "زيادة عدد مختبرات تشخيص كورونا من مختبرين إلى (٧٠) مختبرا مع زيادة عدد اجهزة ال PCR من (٧) اجهزة الى (٢١٦) جهازا، واضافة اكثر من (٣٠) جهاز مفراس حلزوني وأكثر من (٦٠) مستشفى سريعة الإنجاز واطئة التكلفة في بغداد والمحافظات".

وتابعت أنه "تم زيادة الطاقة الخزنية للاوكسجين من (٢٩٢٠٠٠) لتر إلى (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف لتر، فضلا عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات المختبرية لمواجهة جائحة كورونا بنسبة (١٠٠٪؜)".

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