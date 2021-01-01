القبض على شخص بحوزته انواع مختلفة من المخدرات في الانبار

2021/01/01 | 19:39 - المصدر: السومرية نيوز

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وقال بيان للوكالة تلقته السومرية نيوز، انه "تم إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (2700) حبة مخدرة من نوع وردي و(3440) حبة مخدرة من نوع فاليوم مؤثرات عقلية و(700) حبة مخدرة من نوع لاريكا مؤثرات عقلية (16) قنينة شراب نوع بلموكودين و(30) قنينة شراب نوع توسيرام في الانبار".

وقال بيان للوكالة تلقته السومرية نيوز، انه "تم إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (2700) حبة مخدرة من نوع وردي و(3440) حبة مخدرة من نوع فاليوم مؤثرات عقلية و(700) حبة مخدرة من نوع لاريكا مؤثرات عقلية (16) قنينة شراب نوع بلموكودين و(30) قنينة شراب نوع توسيرام في الانبار".

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