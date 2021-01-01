كورونا يحرم غوارديولا من 5 لاعبين في مواجهة تشلسي واليونايتد

2021/01/01 | 19:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي غياب خمسة لاعبين عن صفوف التشكيلة المدعوة لمواجهة تشلسي في مباراة قمة الأحد ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز لأنهم يخضعون للحجر الصحي بعد أن تبين أن الفحوصات التي خضعوا لها للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية.

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