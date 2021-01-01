2021/01/01 | 19:45 - المصدر: سفن سكاي

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اكد مدرب نادي النجف السابق والمستقيل من منصبه على رأس الجهاز الفني للغزلان حسن احمد انه اخبر ادارة نادي النجف في وقتٍ سابق اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق وقرار استقالته لارجعة فيه.

وبين احمد في تصريح خص به 7sky : احتراماً مني لجمهور النجف قدت الفريق امام الحدود.

واضاف : ادارة النجف قدمت لي اليوم صك موقع من عضوين فقط من اعضاء الادارة وهذا امر معيب جداً بحقي ، بينما رفض الامين المالي علي هاشم التوقيع على الصك.

واختتم احمد حديثه قائلاً : لو وضعت ادارة النجف امامي ملايين الدولارت لن استمر مع الفريق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد استقالته بشكل رسمي حسن احمد يفتح قلبه لـ 7sky 7 SKY TV.

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