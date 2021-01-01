مايكروسوفت تكشف عن اختراق متسللين لأنظمتها

2021/01/01 | 19:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت شركة مايكروسوفت، اليوم الخميس، عن اختراق مجموعة من القراصنة لأنظمتها الإليكترونية.

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