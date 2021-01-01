2021/01/01 | 19:46 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]كشفت شركة مايكروسوفت، اليوم الخميس، عن اختراق مجموعة من القراصنة لأنظمتها الإليكترونية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مايكروسوفت تكشف عن اختراق متسللين لأنظمتها
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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