العالم يحتفل ببداية عام 2021 في ظل إجراءات الوقاية من كورونا

2021/01/01 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتفل الملايين حول العالم برأس السنة الجديدة الفين وواحد وعشرين في ظل إجراءات احترازية غير مسبوقة منعا لاستمرار تفشي فيروس كورونا.

إذ حدت القيود المفروضة على الحدود الدولية ومنع التجول وإغلاق المطاعم والمقاهي والحانات في عدة بلدان من قدرة الناس على إقامة حفلات كما اعتادوا لاستقبال العام الجديد.

واستقبلت دول في قارتي أستراليا وآسيا العام الجديد، في عروض للأسهم النارية وبالليزر، في حين شهدت بريطانيا اطلاق خمسمئة طائرة من الدرون في سماء لندن بشكل ملفت حظي باهتمام عالمي كبير.

وفي الولايات المتحدة أغلقت سلطات معظم الساحات بهدف عدم تجمع المحتفلين بعيد رأس السنة وذلك ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.

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