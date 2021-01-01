العالم يستقبل أول أيام العام الجديد بنحو 372 ألف مولود.. بينهم 9.455 بمصر

2021/01/01 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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قدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، عدد الأطفال الذين ولدوا بالعالم يوم رأس السنة الميلادية بنحو 372 ألف مولود.

ووفقا لتقرير نشرته المنظمة الأممية على موقعها الرسمي، فإن مواليد اليوم الأول بلغوا نحو 371.504 طفل، في جميع دول العالم في يوم رأس السنة الجديدة.

وحسب التقرير ولد العدد الأكبر من الأطفال، ما يقرب من 60 ألف طفل، في الأول من يناير من العام الجاري في الهند.



فيما كانت معدلات المواليد عالية، في كل من الصين ونيجيريا وباكستان وإندونيسيا وبنغلاديش وإثيوبيا.

ولم يورد التقرير تفاصيل عدد المواليد في باقي الدول العربية لكن ممثلية "اليونيسف" في الأردن ذكرت عن أن عدد المواليد الجدد في هذا البلد يوم رأس السنة الميلادية يقدر بـ614 طفلا.

كما توقعت المنظمة أن عدد من سيولدون في العام 2021 سيبلغ نحو 140 مليون طفل في العالم، وسيبلغ متوسط ​​العمر المتوقع 84 عاما.

وتصادف سنة 2021 الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس "اليونيسف" ومن المقرر أن تحيي المنظمة ذكرى التأسيس مع شركاؤها على مدار العام من خلال عدة فعاليات مختلفة وإعلانات تدعم فرص حماية الطفل.

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