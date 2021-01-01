حوادث سير.. مصرع وإصابة أكثر من 24 مدنيا بينهم اطفال في ديالى

2021/01/01 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر طبي في ديالى، اليوم الجمعة، بمصرع 4 مدنيين بينهم طفلين وإصابة نحو 20 آخرين، في 8 حوادث سير شهدتها المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظة ديالى شهدت 8 حوادث مرورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 منها ناجم عن تصادم مركبات والمتبقي درجات نارية".

وأضاف المصدر، أن "حصيلة الحوادث المروروية اسفرت عن مصرع 4 مدنيين بينهم طفلين، واصابة نحو 20 اخريين بينهم نساء"، مبينا أن "اغلب الجرحى تم نقلهم الى ردهات مستشفى بعقوبة التعليمي".

وأشار إلى أن "الحصيلة تعد مرتفعة قياسا بالايام السابقة"، مبينا ان "اسباب الحوادث كانت السرعة العالية والتجاوز الخاطئ والقيادة المتهورة، خاصة لسائقي الدرجات النارية".

وتعاني ديالى من ارتفاع كبير بعدد ضحايا الحوادث المرورية سنويا، وتصل الى الالاف خاصة على الطرق الرئيسية.

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