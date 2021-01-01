اربيل تصدر بياناً بخصوص هجوم شنه شباب على سياح قادمين من المحافظات

2021/01/01 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

اصدرت إدارة محافظة اربيل ، اليوم الجمعة، بيانا على خلفية هجوم شنه شباب على سياح قادمين من المحافظات.

وذكر بيان صادر من محافظة أربيل، تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "مع بالغ الأسف وبعيداً عن كل تقاليد الضيافة للمجتمع الكردستاني، هاجم عدد من الشباب الليلة الماضية مجموعة من سيارات السياح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في أربيل".

وأضاف البيان، أن "الشرطة وقوات الأمن قد اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة واعتقلت 11 من المهاجمين الذين أحيلوا إلى القضاء".

وأكدت إدارة محافظة أربيل بانه "لن نسمح لأي شخص أو أي طرف بزعزعة أمن واستقرار إقليم كردستان وتشويه سمعة الإقليم المشهود له بكرم الضيافة، وأن أي شخص يرتكب مثل هذه الانتهاكات ستتم محاسبته قانونياً".

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