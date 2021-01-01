الاعلام الامني تنشر تفاصيل العمليات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية

2021/01/01 | 19:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نشرت خلية الاعلام الامني، الجمعة، ايجازا بالعمليات التي نفذتها القوات الامنية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قوة من قيادة عمليات بغداد تقوم بتفتيش منطقة السلاميات, وعثرت على (قاذفة RBG7 – و٤ بنادق AK -و٣ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم) وخرجت قوة اخرى …

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