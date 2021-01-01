2021/01/01 | 19:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أصيب 18 فلسطينيا بالرصاص المطاطي وتعرض العشرات للاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة أسبوعية في كفر قدوم في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وطالب المشاركون في المسيرة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثرمن 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة “وفا” “بأن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 18 مواطنا وتعرض العشرات للاختناق، بينهم نساء وأطفال”.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات بين الفلسطينيين خلال تفريق جيش الاحتلال مسيرة في كفر قدوم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات بين الفلسطينيين خلال تفريق جيش الاحتلال مسيرة في كفر قدوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).