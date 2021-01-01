2021/01/01 | 19:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

2534 مشاهدة

أعلنت السلطات الأمنية في أربيل، الجمعة، اعتقال 11 شخصا من المهاجمين على سيارات السياح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في المدينة أمس الخميس.

وقالت محافظة أربيل في بيان اليوم، (1 كانون الثاني 2021)، انه "مع بالغ الأسف وبعيدا عن كل تقاليد الضيافة للمجتمع الكوردستاني، هاجم عدد من الشباب الليلة الماضية مجموعة من سيارات السياح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في أربيل".

وأضاف البيان، "وقد اتخذت الشرطة وقوات الأمن على الفور الإجراءات اللازمة واعتقلت 11 من المهاجمين الذين أحيلوا إلى القضاء".

وتابع، "وهنا نؤكد أننا لن نسمح لأي شخص أو أي طرف بزعزعة أمن واستقرار إقليم كوردستان وتشويه سمعة الإقليم المشهود له بكرم الضيافة، وأن أي شخص يرتكب مثل هذه الانتهاكات ستتم محاسبته قانونيا".

وشهدت مدينة اربيل الليلة الماضية، مشاجرات خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية بين كورد وعرب قادمين من مناطق مختلفة.

وأظهر تسجيل مصور تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي قيام البعض من الشباب الكوردي في اربيل بالاعتداء على عدد من مركبات العرب القادمين للاحتفال برأس السنة الميلادية في المحافظة.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل: اعتقال 11 شخصا في حادثة الاعتداء على السياح العرب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل: اعتقال 11 شخصا في حادثة الاعتداء على السياح العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).