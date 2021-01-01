الصحة تعلن حصيلة زيادة الأسرّة وأجهزة التنفس الصناعي خلال 6 أشهر

2021/01/01 | 19:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، حصيلة نشاطاتها خلال النصف الثاني من عام 2020 بالتزامن مع “الظروف الصعبة” نتيجة جائحة كورونا. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، إنها قامت بـ”اضافة اكثر من (١٢٠٠٠) سرير في بغداد والمحافظات وزيادة عدد اسرّة العراق من (٤٥٠٠٠) سرير الى (٥٧٠٠٠) سرير واضافة اكثر من …

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