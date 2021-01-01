الكهرباء: إيران لم تعيد ضخ الغاز لمحطاتنا حتى الآن

2021/01/01 | 19:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت وزارة الكهرباء، الجمعة، ان ايران لم تعيد ضخ الغاز لمحتطتها حتى الان.وذكر متحدث وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي في تصريح متلفز ان “ايران وحتى الان لم تعاود ضخ الغاز لمحطاتنا والتأثير مستمر على محطات الغاز والانتاج وبقيت المنظومة متأثرة بشكل كبير رغم الاتفاق المبدئي بين البلدين”.وبين ان “انتظرنا ليل الاربعاء والخميس والجمعة ولم يعود الضخ والازمة ماضية لكن نراقب”، لافتا الى ان “هناك قرار حكومي بتأهيل حقول الغاز للاستغناء عن المستورد”.وكان وزير الطاقة الايراني رضا اردکانیان زار على رأس وفد العاصمة بغداد الثلاثاء الماضي ونقل خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي “تعهدات الحكومة الايرانية […]

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