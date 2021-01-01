النفط تعلن زيادة بايراداتها المالية للشهر الماضي

2021/01/01 | 19:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن

مجموع الصادرات والايرادات المتحققة

لشهر كانون الاول الماضي، مشيرة الى

زيادة بالإيرادات، فيما اكدت ان معدل

سعر البرميل الواحد بلغ (47.765) دولارا.

وقالت الوزارة في

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