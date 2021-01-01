مزرعة فدك للنخيل تطلق علامتها التجارية الجديدة والهوية البصرية الخاصة بالمزرعة

2021/01/01 | 19:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مزرعة فدك للنخيل، الجمعة، عن

إطلاق علامتها التجارية الجديدة

والهوية البصرية الخاصة بالمزرعة.

وقال مسؤول اعلام المزرعة محمد علاء

ابو المعالي، في حديث لوكالة نون

الخبرية، انه "اطلقت مزرعة فدك

لل

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