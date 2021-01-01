اصحاب المولدات الاهلية في كربلاء يعلنون اضرابا عن التشغيل

2021/01/01 | 19:56 - المصدر: المعلومة

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كربلاء / المعلومة …

اتهم اصحاب المولدات الاهلية في كربلاء الحكومة المحلية بالتسبب بازمة التشغيل التي حصلت اليوم بعد الاعلان عن التوقف عن التشغيل الذهبي.

وقال رئيس رابطة المولدات كاظم الجبوري لـ/المعلومة/ ان “اصحاب المولدات يطالبون بحقهم المشروع بعد أن وصلت ساعات التجهيز للكهرباء في اليوم الواحد أكثر من ١٨ ساعة، بعد تدهورت الكهرباء الوطنية وأصبح التيار الوطني يجهز خمس ساعات فقط”.

واضاف الجبوري ان “الحكومة المحلية اتفقت مع اصحاب المولدات قبل خمسة ايام بان يكون جدول التشغيل لمدة ١٤ ساعة وبسعر ١٤ الف دينار للخط الذهبي مع وجود استراحة، و٧ آلاف دينار للخط العادي لكن تفاجئنا بان محافظ كربلاء نصيف الخطابي الغى التسعيرة الجديدة وأعادها للتسعيرة القديمة وهي ١١ ألف دينار للخط الذهبي”.

وطالب رئيس الرابطة وزارة النفط بمساعدة اصحاب المولدات بتجهيزهم بالوقود أكثر من السابق.

يذكر ان اصحاب المولدات الاهلية في كربلاء اعلنوا اضرابا عن تشغيل الخط الذهبي لغاية استجابة الحكومة المحلية لمطالبهم.انتهى 25

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