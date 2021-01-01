2021/01/01 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة الانبار، اليوم الجمعة، القبض على شخص بحوزته انواع مختلفة من المخدرات في المحافظة.

وقال وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان صحفي، انه “استطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – قسم مكافحة مخدرات / الانبار من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (2700 ) حبة مخدرة من نوع وردي و(3440) حبة مخدرة من نوع فاليوم مؤثرات عقلية و(700) حبة مخدرة من نوع لاريكا مؤثرات عقلية (16) قنينة شراب نوع بلموكودين و(30) قنينة شراب نوع توسيرام”.

واضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (٢٨) وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخص بحوزته مخدرات في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخص بحوزته مخدرات في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).