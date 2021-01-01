وفاة عالم ديني كبير في إيران

2021/01/01 | 20:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توفي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران {محمد تقي مصباح يزدي} بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاماً.

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