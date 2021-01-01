اربيل تصدر بيانا حول الاعتداء على سياح من بغداد والمحافظات

2021/01/01 | 20:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت محافظة أربيل، الجمعة، بيانا حول اعتداء على سياح من بغداد والمحافظات.وذكر بيان للمحافظة، تلقته “الايام نيوز”، “مع بالغ الأسف وبعيداً عن كل تقاليد الضيافة للمجتمع الكردستاني، هاجم عدد من الشباب الليلة الماضية مجموعة من سيارات السياح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في أربيل، وقد اتخذت الشرطة وقوات […]

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