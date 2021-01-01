مفاجأة: عودة تجارة الرقيق بحرب البنفسج (الخليج) - احمد جمعة

2021/01/01 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة مفاجأة غير متوقعة بحرب البنفسج!بروايةِ حرب البنفسج التي استغرقت مني عامين ونيف وفاقت صفحاتها الخمسمائة صفحة واختزلت حروب تجارة الرقيق من جهة وحروب القراصنة والبحرية البريطانية من جهةٍ أخرى، بالقرنين الثامن والتاسع عشر، وقف المقيم السامي البريطاني مزهوًا وحزينًا بعد وفاة القرصان وعابر البحار والمحيطات الرئيس الشيخ سليمان بن أحمد السليط الهلالي...قال المقيم المسامي: وأخير رحل القرصان...قالها بله ......





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