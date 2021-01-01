2021/01/01 | 20:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أصدرت وزارة النقل – الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، خارطة النشاط الزلزالي لشهر كانون الأول من العام 2020.

وذكر بيان للوزارة أنه “بمتابعة مديرعام الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي علي صاحب البهادلي اصدر قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة، خارطة النشاط الزلزالي مع النشرة الزلزالية لشهر كانون الأول لعام 2020 والمسجلة في شبكة المراصد الزلزالية العراقية “.

وأوضح تقرير الهيئة أن “عدد الهزات الأرضية المسجلة في قسم الرصد الزلزالي خلال العام الماضي 2020 لشهر كانون الاول بلغ ( 20) هزة ارضية حسب ما تم تسجيلة في قسم المراصد الزلزالية المنتشرة حول البلاد وفق التوزيع الجغرافي والمؤشر في الهيأة العامة”.

وتركزت اغلب الهزات الأرضية في “مناطق جنوب قضاء مندلي وخانقين وبدرة وبلد روز وكركوك وحلبجة ومحافظة اربيل ، لاسيما تسجيل عدد من الهزات الارضية في المناطق المجاورة والقريبة من الشريط الحدودي للبلاد ومنها تركيا وايران والكويت وبمعدلات متفاوته من القوة ومن منطقة الى اخرى”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة بحوادث الزلازل في البلاد.. 20 هزة ارضية ضربت العراق خلال 2020) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة بحوادث الزلازل في البلاد.. 20 هزة ارضية ضربت العراق خلال 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).