نفط الوسط يسجل فوز جديد ويبتعد عن اقرب ملاحقيه بـ 4 نقاط

2021/01/01 | 20:16 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزز نفط الوسط موقعه في صدارة ترتيب الدوري العراقي الممتاز بعد فوزه على ضيفه نفط البصرة بنتيجة 2-1 لصالح الجولة 12 من المسابقة.

وزاد عندليب الفرات الاوسط رصيده من النقاط الى 26 نقطة بفضل هدفي كرار جاسم في الدقيقة (40) و المحترف المغربي عمر منصوري في مطلع الشوط الثاني تحديداً الدقيقة (47).

فيما حل نفط البصرة في المركز 18 برصيد 10 نقاط بالرغم من تقليص الفارق في وقت مبكر من المباراة عند الدقيقة (55) عن طريق احمد زامل، لكنهم اخفقوا بتعديل النتيجة والعودة الى البصرة على الاقل بنقطة.

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