نفط الوسط يواصل صدارة الممتاز بالفوز على نفط البصرة

2021/01/01 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

إستمر فريق نفط الوسط بكرة القدم اليوم الجمعة ( 1 كانون الثاني 2021) في صدارة المنافسة بعد الفوز على نفط البصرة 2-1 ، في لقاء جرى على ملعب النجف الدولي، في إفتتاح الجولة 12 بمنافسات دوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" الشوط الاول شهد الاداء المقنع من الطرفين وانتهى لصالح نفط الوسط صاحب الضيافة بهدف كرار جاسم ".

واضاف،" وفي الشوط الثاني أضاف نفط الوسط هدفا ثانيا عن طريق عمر منصوري، الا ان نفط البصرة قلص الفارق، وشدد الاخير من ضغطه بحثا عن التعادل،الا نتيجة التفوق لنفط الوسط إستمرت حتى نهاية اللقاء والفوز 2-1".

وكانت الجولة الثانية عشرة قد أفتتحت بفوز السماوة على الكهرباء، والحدودعلى النجف، والجوية على نفط ميسان.

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