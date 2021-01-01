وفاة الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي

2021/01/01 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن موقع الاجتهاد، الجمعة، (01 كانون الثاني، 2021) وفاة آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي قبل قليل في مستشفيات طهران.

ونقل الموقع بيان مقتضب جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.



ارتحل إلى الملكوت الأعلى الفيلسوف الإسلامي العلامة الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي قبل قليل في أحد مستشفيات طهران".

وفي وقت سابق، أعلنت شخصيات مقربة من سماحة الشيخ اليزدي دخوله المستشفى بطهران بسبب وعكة صحية وطالبوا بالدعاء له.

يتبع...

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