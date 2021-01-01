أربيل تصدر بياناً بشأن الاعتداءات على السياح القادمين من المحافظات الاخرى

2021/01/01 | 20:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أربيل اصدرت محافظة أربيل، الجمعة، بيانا، بشأن التجاوزات التي طالت عدد من السياح القادمين من المحافظات الاخرى للمدينة. وذكرت المحافظة، أنه “مع بالغ الأسف وبعيداً عن كل تقاليد الضيافة للمجتمع الكردستاني، هاجم عدد من الشباب الليلة الماضية مجموعة من سيارات السياح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في أربيل، …

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