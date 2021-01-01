مفوضية الانتخابات تخطو خطوة اخرى نحو اجراء الانتخابات المبكرة

2021/01/01 | 20:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة، الجمعة، المصادقة على على نظام المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2021.

وقالت المفوضية في بيان، اليوم (1 كانون الثاني 2020)، انه "ضمن اطار الاستعدادات التي تقوم بها المفوضية لاجراء الحدث الانتخابي المقبل، صادقت مفوضية الانتخابات على نظام المرشحين لانتخابات مجلس النواب رقم (6) لسنة 2020".

واضافت، انه "من ضمن مانص عليه نظام المرشحين ان يكون المرشح عراقي الجنسية تم قبول ترشيحه رسميا للتنافس على عضوية مجلس النواب وان لايكون مشمولا بقانون هيئة المساءلة والعدالة او اي قانون اخر يحل محله وغير محكوم بجنحة او جناية مخلة بالشرف او اثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بالعفو عنها".

وكانت مفوضية الانتخابات قد صادقت في وقت سابق على نظام وكلاء المرشحين والاحزاب والتحالفات السياسية رقم (3) لسنة 2020، ونظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020.

ا.ح

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