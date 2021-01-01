نفط الوسط يتخطى شقيقه نفط البصرة في ممتاز الكرة

2021/01/01 | 20:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

تخطى نفط الوسط ضيفه نفط البصرة بهدفين اهدف في المباراة التي اقيمت على ملعب النجف الاولمبي، اليوم الجمعة.

واقيمت المباراة لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وسجل ثنائية عندليب الفرات كل من كرار جاسم في الدقيقة 41 وعمر المنصوري في الدقيقة 47.

وجاء هدف نفط البصرة عن طريق اللاعب احمد زامل في الدقيقة 55.

وبهذا الفوز اصبح رصيد نفط الوسط 26 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد نفط البصرة عند النقطة العاشرة في المركز الثامن عشر.



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