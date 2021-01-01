الكهرباء: ايران لم تضخ الغاز الى محطاتنا

2021/01/01 | 20:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الكهرباء، الجمعة، ان ايران

لم تعيد ضخ الغاز لمحتطتها حتى الان.





وذكر متحدث وزارة الكهرباء، أحمد موسى

العبادي في تصريح متلفز، ان "ايران وحتى

الان لم تعاود ضخ الغاز لمحطاتنا

والتأثير مستمر ع

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