اربيل تصدر بياناً بشأن الاعتداء على مواطنين من بغداد ومحافظات اخرى

2021/01/01 | 20:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت إدارة محافظة اربيل ، اليوم

الجمعة، بيانا على خلفية هجوم شنه شباب

على سياح قادمين من المحافظات.

وذكر بيان صادر من محافظة أربيل،

وتابعته وكالة نون الخبرية، أنه "مع

بالغ الأسف وبعيداً عن كل تقاليد

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