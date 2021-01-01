“سومو” تنشر جدولاً أولياً لصادرات النفط الخام العراقي في كانون الأول

2021/01/01 | 20:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية أصدرت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، الجمعة، المعلومات الاولية لصادرات النفط الخام لشهر كانون الاول 2020.

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