الصحة تعلن حصيلة انجازاتها للنصف الثاني من عام ٢٠٢٠

2021/01/01 | 20:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عّن حصيلة انجازاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي ٢٠٢٠ .

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه “تم اضافة اكثر من (١٢٠٠٠) سرير في بغداد والمحافظات وزيادة عدد اسرة العراق من (٤٥٠٠٠) سرير الى (٥٧٠٠٠) سرير واضافة اكثر من (٩٠٠٠) جهاز تنفس اصطناعي وزيادة عدد اجهزة التنفس الاصطناعي من ٧٠٠ جهاز الى (١٠٠٠٠) جهاز”.

واشارت الوزارة الى “زيادة عدد مختبرات تشخيص كورونا من مختبرين الى (٧٠) مختبر مع زيادة عدد اجهزة ال PCR من (٧) اجهزة الى (٢١٦) جهاز واضافة اكثر من (٣٠) جهاز مفراس حلزوني و اكثر من (٦٠) مستشفى سريعة الانجاز واطئة التكلفة في بغداد والمحافظات وزيادة الطاقة الخزنية للاوكسجين من (٢٩٢٠٠٠) لتر الى (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة الف لتر”.

واكدت انه “تم توفير الادوية والمستلزمات الطبية والفحوصات المختبرية لمواجهة جائحة كورونا بنسبة (١٠٠٪)”.

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