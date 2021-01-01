2021/01/01 | 20:30 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقيمت مراسم في جامعة طهران الجمعة إحياء للذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني في 3 كانون الثاني/يناير 2020، حذر خلالها رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي بأن قتلته "لن يكونوا بأمان في أي مكان من العالم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: رئيس السلطة القضائية يحذر قتلة قاسم سليماني بأنهم لن يكونوا "بأمان في أي مكان") نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: رئيس السلطة القضائية يحذر قتلة قاسم سليماني بأنهم لن يكونوا "بأمان في أي مكان") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).