2021/01/01 | 20:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية اعتزامها رفع تخصيب اليورانيوم لنسبة 20% هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/01 | 20:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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