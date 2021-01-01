تركيا تسجل 15 اصابة جديدة بكورونا المتحور

2021/01/01 | 20:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تسجيل 15 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، لدى وافدين من بريطانيا.

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