تركيا تسجل 15 إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

2021/01/01 | 20:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، تسجيل 15 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، لدى وافدين من بريطانيا.

وأضاف قوجة أنه "تم إخضاع المصابين الـ15 ومخالطيهم للحجر الصحي.

يتبع..

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