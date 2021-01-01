اعتقال 11 شخصا بتهمة الاعتداء على السياح في اربيل

2021/01/01 | 20:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة اربيل ، اليوم الجمعة، عن اعتقال 11 شخصا قاموا بالهجوم على سياح في محافظة اربيل .

وقالت محافظة اربيل في بيان: مع بالغ الأسف وبعيداً عن كل تقاليد الضيافة للمجتمع الكوردستاني، هاجم عدد من الشباب الليلة الماضية مجموعة من سيارات السياح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في أربيل.

واضاف البيان: اتخذت الشرطة وقوات الأمن على الفور الإجراءات اللازمة واعتقلت 11 من المهاجمين الذين أحيلوا إلى القضاء.

وتابع البيان: نؤكد أننا لن نسمح لأي شخص أو أي طرف بزعزعة أمن واستقرار إقليم كوردستان وتشويه سمعة الإقليم المشهود له بكرم الضيافة، وأن أي شخص يرتكب مثل هذه الانتهاكات ستتم محاسبته قانونياً.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة رأس السنة لما قيل إنه اعتداء بعض الأشخاص على عدد من السياح وسياراتهم في أربيل مع خروج عدد كبير من المواطنين والمقيمين والسياح إلى الشوارع للمشاركة في استقبال عام 2021.

PUKmedia اعلام محافظة اربيل

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