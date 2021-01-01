مقتل ضابط ومنتسبين اثنين بتفجير عبوة ناسفة جنوب كركوك

2021/01/01 | 20:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الجمعة، ان ثلاثة منتسبين في الجيش بينهم ضابط قتلوا بتفجير استهدف دوريتهم جنوبي كركوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة استهدفت عربة همر تابعة للفرقة 11 بالجيش في قضاء داقوق بمحافظة كركوك ما ادى الى قتل ثلاثة منتسبين بينهم ضابط وجرح آخر".‏‎وبحسب المصدر فان ضحايا التفجير هم كل من "الملازم اول نهاد فلاح حسن، والعريف مرتضى جبار محمد، و العريف صفاء كاظم غالي".

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