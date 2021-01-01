تفجير يستهدف دورية للجيش جنوبي كركوك يودي بحياة ضابط ومنتسبين

2021/01/01 | 20:47 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت دورية للجيش العراقي في محافظة كركوك، مساء الجمعة، إلى انفجار عبوة ناسفة، الأمر الذي أودى بحياة ضابط ومنتسبين اثنين وجرح آخر.

وقال مصدر امني أن “انفجار عبوة ناسفة على عجلة من نوع همر تابعة للواء الخامس والأربعين في الفرقة الحادية عشرة بالجيش العراقي قرب قريتي الزجي والقهارة التابعتين لقضاء داقوق جنوبي كركوك ادى الى مقتل ضابط ومنتسبين اثنين وجرح اخر“.

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