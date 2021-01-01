العالم يستقبل أول أيام العام الجديد بنحو 372 ألف مولود

2021/01/01 | 20:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] قدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، عدد الأطفال الذين ولدوا بالعالم يوم رأس السنة الميلادية بنحو 372 ألف مولود.

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