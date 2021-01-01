مقتل واصابة 5 عناصر من القوات الامنية بتفجير جنوب كركوك

2021/01/01 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل واصابة 5 عناصر من القوات الامنية بينهم ضابط بتفجير استهدف عجلتهم جنوب كركوك.وقال المصدر ان "عبوة ناسفة استهدفت عجلة نوع همر تابعة اللواء الخامس والاربعين ضمن الفرقة الحادية عشرة للجيش العراقي قرب قريتي الزجي والقهارة التابعة لقضاء داقوق جنوب كركوك".

واضاف، ان "الانفجار اسفر عن مقتل ضابط برتبه ملازم مع منتسبين اثنين واصابة عنصر اخر".

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