خارطة للنشاط الزلزالي في العراق خلال شهر كانون الاول 2020

2021/01/01 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة النقل - الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، خارطة النشاط الزلزالي لشهر كانون الأول من العام 2020.

وذكر بيان للوزارة أنه "بمتابعة مدير عام الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي علي صاحب البهادلي اصدر قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة، خارطة النشاط الزلزالي مع النشرة الزلزالية لشهر كانون الأول لعام 2020 والمسجلة في شبكة المراصد الزلزالية العراقية".وأوضح تقرير الهيئة أن "عدد الهزات الأرضية المسجلة في قسم الرصد الزلزالي خلال العام الماضي 2020 لشهر كانون الاول بلغ ( 20) هزة ارضية حسب ما تم تسجيلة في قسم المراصد الزلزالية المنتشرة حول البلاد وفق التوزيع الجغرافي والمؤشر في الهيأة العامة".



وتركزت اغلب الهزات الأرضية في "مناطق جنوب قضاء مندلي وخانقين وبدرة وبلد روز وكركوك وحلبجة ومحافظة اربيل ، لاسيما تسجيل عدد من الهزات الارضية في المناطق المجاورة والقريبة من الشريط الحدودي للبلاد ومنها تركيا وايران والكويت وبمعدلات متفاوته من القوة ومن منطقة الى اخرى".

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