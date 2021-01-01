شاهد.. إضاءة برج آزادي في طهران بصور شهداء قادة النصر

2021/01/01 | 20:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبومهدي المهندس ورفاقهما، أضيء برج آزادي وسط العاصمة الايرانية طهر...

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