شركة ناقلات النفط توضح بشأن السفينة الملغومة

2021/01/01 | 20:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت المديرية العامة لشركة ناقلات النفط العراقية، الجمعة، ان "الباخرة (السفينة الملغومة) لم تكن قادمة من مكان ما، وانما هي موجودة (راسية) منذ شهر العاشر من عام 2020".

وقال معاون مدير عام الشركة علي قيس، اليوم (1 كانون الثاني 2020)، ان "السفينة تعتبر خزانا عائما للمشروع الذي نعمل عليه حاليا نحن وشركة النفط الوطنية سومو، حيث تنقل لها الكميات المصدرة من المصافي من مساء الامس الى اليوم ونحن على تواصل دائم مع ناقلاتنا القريبة من المنطقة (السفينة الملغومة) وعلى استعداد للتعاون مع الطواقم البحرية الموجودة".

واضاف، ان "موضوع المعالجات (معالجة اللغم) هو موضوع امني بحت والقوات الامنية بعد تفكيكها اللغم ستقوم باصدار تقريرها يبين الخروقات خصوصا وان الباخرة (الملغومة) موجودة في نطقة نسميها منطقة المغطاس ضمن المياه الاقليمية قرب منطقة تسمة البوية 5".

واوضح، ان "الباخرة لم تكن قادمة الى الموانئ بل هي موجودة اصلا..



وتفاجأت بأن بعض وسائل الاعلام التي روجت بأن تلك الناقلة كانت قادمة للعراق وهي محاولة لتفجير الميناء".

واشار الى ان "السفينة ليست قريبة على الميناء، ومنذ البارحة اخلينا بعض طواقمنا المتواجدين في ناقلات قريبة من موقع الحدث بينما لا تزال المعالجات متواصلة لحد الان".

واضاف "وزير النفط وجهات عليا بالحكومة العراقية تولي الموضوع الاهتمام منذ ليلة الامس"، مؤكدا ان "الناقلة غير موجودة قرب الميناء كما انها ليست قادمة ومعدة لتفجير الميناء بل هي متواجدة هناك في المياه الاقليمية والفرق تواصل معالجة الموضوع وفق الخطط المرسومة".

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